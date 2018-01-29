Шакира и Эд Ширан получили премии «Грэмми» за лучшие альбомы

Колумбийская певица Шакира стала лауреатом премии «Грэмми» в номинации «Лучший латинский поп-альбом», а британский исполнитель Эд Ширан получил награду за «Лучший вокальный поп-альбом». Об этом сообщает Национальная академия искусства и техники грамзаписи США.

Отмечается, что Шакира стала первой женщиной-музыкантом, которая дважды стала лауреатом премии в категории «Лучший латинский поп-альбом».

В этом году она получила премию за альбом пластинку El Dorado, в 2001 году — за MTV Unplugged.

В своём Twitter Шакира поблагодарила организаторов мероприятия, своих поклонников и коллег.

«Я только что узнала, что получила премию «Грэмми» в номинации «Лучший латинский поп-альбом». Это просто невероятно! Спасибо большое за вашу поддержку во время создания этого альбома (El Dorado. — RT), а также за поддержку на протяжении всей моей карьеры», — сказала певица.

Также сообщается, что Эд Ширан стал лауреатом премии, получив награду за альбом Divide.

Ранее стало известно, что российский пианист и композитор, многократный победитель российских и международных музыкальных конкурсов Даниил Трифонов стал лауреатом премии «Грэмми» в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение».