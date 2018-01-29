Шакира и Эд Ширан получили премии «Грэмми» за лучшие альбомы
Отмечается, что Шакира стала первой женщиной-музыкантом, которая дважды стала лауреатом премии в категории «Лучший латинский поп-альбом».
В этом году она получила премию за альбом пластинку El Dorado, в 2001 году — за MTV Unplugged.
.@shakira is officially the first female artist to win twice in the Best Latin Pop Album category: https://t.co/FmqNThNfLO#GRAMMYspic.twitter.com/LJKxbNVx4P— Recording Academy (@RecordingAcad) 28 января 2018 г.
В своём Twitter Шакира поблагодарила организаторов мероприятия, своих поклонников и коллег.
«Я только что узнала, что получила премию «Грэмми» в номинации «Лучший латинский поп-альбом». Это просто невероятно! Спасибо большое за вашу поддержку во время создания этого альбома (El Dorado. — RT), а также за поддержку на протяжении всей моей карьеры», — сказала певица.
Thank you for this Grammy#GRAMMYspic.twitter.com/tth4lZeMRZ— Shakira (@shakira) 28 января 2018 г.
Также сообщается, что Эд Ширан стал лауреатом премии, получив награду за альбом Divide.
Congrats Best Pop Vocal Album - ÷ (Divide) @edsheeran#GRAMMYs— Recording Academy (@RecordingAcad) 28 января 2018 г.
Ранее стало известно, что российский пианист и композитор, многократный победитель российских и международных музыкальных конкурсов Даниил Трифонов стал лауреатом премии «Грэмми» в номинации «Лучшее классическое инструментальное сольное исполнение».