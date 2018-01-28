В Москве 28 января ожидается до -4 °С

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В Москве в воскресенье, 28 января, ожидается до -4 °С. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на Гидрометцентр.

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днём составит -4...-2 °С.

Отмечается, что местами возможен снег. Скорость порывов ветра может достигать 17 м/с.

Ранее специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что температура с 29 января в столичном регионе повысится до нулевой отметки, в Москве и области пройдут снегопады.

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