Часть новогодних декораций останется на улицах Москвы до конца зимы

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Часть новогодних декораций останется на московских улицах до конца зимы, сообщает m24 со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, некоторые элементы праздничного оформления уже демонтированы. В частности, убраны новогодние ели.

«Но многие декорации останутся до конца февраля — например, тот же световой шар на Поклонной горе и «Рождественский звездопад» на улице Никольской», — заявил Бирюков.

Он также отметил, что все праздничные украшения выполнены с применением энергосберегающих технологий и рассчитаны на работу в разную погоду. Ожидается, что экономия от использования светодиодной техники по сравнению с прошлым годом составит 1 МВт.

Ранее НСН сообщала, что Москва попала в топ-5 мировых новогодних маршрутов.

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