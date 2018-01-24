Врачи рассказали, как вести себя в аномальные морозы

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Врач краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Владивостокский клинико-диагностический центр» Галина Халиман рассказала, как вести себя в аномальные морозы, сообщает kp.ru.

«Если нет необходимости, не выходите на улицу. Прогулки при температурном фоне ниже -20 °C всегда имеют определённые риски», — заявила Халиман.

Она отметила, что при выходе на улицу следует уделять особое внимание одежде, причём не только верхней, и выбирать натуральные ткани, а не синтетику.

Как рассказала врач, отличным решением является многослойность, то есть, к примеру, лучше два лёгких пуловера, чем один толстый свитер, который сковывает движения.

Кроме того, по словам Халиман, варежки лучше перчаток, так как они эффективнее сохраняют тепло.

Эксперт также сообщила, что в сильный холод рацион не должен быть чересчур калорийным и предпочтение следует отдать горячим напиткам и пище.

«Их стоит употреблять не раньше, чем за 15 минут до выхода на улицу. Дело в том, что в такой момент в организме человека происходит процесс под названием теплоотдача, сосуды расширяются, а на холоде они резко сужаются, а это значит, что замёрзнете вы быстрее», — пояснила она.

Халиман добавила, что такая же реакция происходит при приёме спиртного, поэтому алкоголь в холодную погоду не рекомендуется.

23 января URA.RU сообщало, что в регионах Уральского федерального округа действует особый режим в связи с сильными морозами.

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