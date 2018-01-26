Синоптики предупредили о снегопадах на следующей неделе в Москве

Специалист погодного центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что температура на следующей неделе в Московском регионе повысится до нулевой отметки, в столице и области пройдут снегопады.

«В понедельник Северо-Атлантический циклон принесёт в мегаполис снегопады и более влажный воздух океанического происхождения с показателями термометра уже на 6—7° теплее данных метеостатистики, поэтому весь день будет идти снег. Ветер южный, юго-восточный, 4—9 м/с», — приводит РИА Новости слова Тишковца.

Отмечается, что температура воздуха составит от -1 °С до -3 °С.

Ранее сообщалось, что в Москве 26 января ожидается до -6 °С.