Синоптики предупредили о снегопадах на следующей неделе в Москве
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«В понедельник Северо-Атлантический циклон принесёт в мегаполис снегопады и более влажный воздух океанического происхождения с показателями термометра уже на 6—7° теплее данных метеостатистики, поэтому весь день будет идти снег. Ветер южный, юго-восточный, 4—9 м/с», — приводит РИА Новости слова Тишковца.
Отмечается, что температура воздуха составит от -1 °С до -3 °С.
Ранее сообщалось, что в Москве 26 января ожидается до -6 °С.