Татьяна Буланова о смерти Людмилы Сенчиной: большая потеря для всей страны

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Певица Татьяна Буланова выразила соболезнования в связи со смертью народной артистки России Людмилы Сенчиной.
Татьяна Буланова о смерти Людмилы Сенчиной: большая потеря для всей страны
  • Татьяна Буланова
  • globallookpress.com
  • © Anatoly Lomokhov/Global Look Press

«Очень грустно. Она была очень светлым, жизнерадостным человеком с прекрасным чувством юмора. Ни разу не видела её в плохом настроении», — цитирует Буланову kp.ru.

Она отметила, что после общения с Сенчиной настроение всегда поднималось.

«Это большая потеря. Для всей страны. Мы потеряли прекрасного артиста и замечательного человека», — подчеркнула певица.

Ранее певец и композитор Вячеслав Добрынин выразил соболезнования в связи со смертью Сенчиной.

25 января в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет скончалась народная артистка России Людмила Сенчина.

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