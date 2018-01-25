Татьяна Буланова о смерти Людмилы Сенчиной: большая потеря для всей страны
- Татьяна Буланова
- globallookpress.com
- © Anatoly Lomokhov/Global Look Press
«Очень грустно. Она была очень светлым, жизнерадостным человеком с прекрасным чувством юмора. Ни разу не видела её в плохом настроении», — цитирует Буланову kp.ru.
Она отметила, что после общения с Сенчиной настроение всегда поднималось.
«Это большая потеря. Для всей страны. Мы потеряли прекрасного артиста и замечательного человека», — подчеркнула певица.
Ранее певец и композитор Вячеслав Добрынин выразил соболезнования в связи со смертью Сенчиной.
25 января в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет скончалась народная артистка России Людмила Сенчина.