Коняев: в последнее время Сенчина сильно болела

Режиссёр Игорь Коняев, работающий в Театре музыкальной комедии, заявил, что новость о смерти народной артистки России Людмилы Сенчиной стала для него шоком.

«Театр будет принимать участие в организации похорон, наверняка, я не могу сейчас всё сказать. Всё это так неожиданно, рано говорить об этом», — цитирует Коняева kp.ru.

Он отметил, что артистка в последнее время сильно болела.

«Только родственники смогут дать комментарии, что там произошло, рассказать обо всех подробностях», — подчеркнул режиссёр.

Сенчина начинала карьеру в Театре музкомедии.

Ранее певец и композитор Вячеслав Добрынин выразил соболезнования в связи со смертью Сенчиной.

25 января в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет скончалась народная артистка России Людмила Сенчина.