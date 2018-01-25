Коняев: в последнее время Сенчина сильно болела
«Театр будет принимать участие в организации похорон, наверняка, я не могу сейчас всё сказать. Всё это так неожиданно, рано говорить об этом», — цитирует Коняева kp.ru.
Он отметил, что артистка в последнее время сильно болела.
«Только родственники смогут дать комментарии, что там произошло, рассказать обо всех подробностях», — подчеркнул режиссёр.
Сенчина начинала карьеру в Театре музкомедии.
Ранее певец и композитор Вячеслав Добрынин выразил соболезнования в связи со смертью Сенчиной.
25 января в Санкт-Петербурге в возрасте 67 лет скончалась народная артистка России Людмила Сенчина.