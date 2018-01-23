Продюсер «Нелюбви» оценил шансы картины на «Оскар»

Продюсер фильма «Нелюбовь» Александр Роднянский заявил, что у картины «хорошие боевые шансы» на премию «Оскар» американской киноакадемии.

Роднянский напомнил, что картина Андрея Звягинцева «Левиафан» также была номинирована на «Оскар», где конкурировала с польским фильмом «Ида» Павла Павликовского, «который с первой секунды был фаворитом», передаёт РИА Новости.

«Мы смогли его догнать и перегнать на «Золотом глобусе», а на «Оскаре» не смогли. Здесь же все номинированные находятся в равном положении. Фильмы либо только что вышли в прокат, либо скоро выходят», — заявил продюсер.

По его словам, «Нелюбовь» выходит в американский прокат 16 февраля.

«Как раз в период голосования академии, и мы надеемся, что будет достойная конкурентная борьба», — пояснил Роднянский.

Ранее стало известно, что кинолента Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».