Фильм «Нелюбовь» Звягинцева номинирован на «Оскар»

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Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом говорится в заявлении организаторов. Номинантов на премию Американской киноакадемии объявляют в Лос-Анджелесе во вторник, 23 января.
Фильм «Нелюбовь» Звягинцева номинирован на «Оскар»
  • Андрей Звягинцев
  • Reuters

Об этом говорится в заявлении организаторов премии. 

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» также представлены картины «Фантастическая женщина» (Чили), «Оскорбление» (Ливан), «Квадрат» (Швеция), «О душе и теле» (Венгрия).

Ранее стало известно, что кинолента Звягинцева попала в шорт-лист премии «Оскар» в данной категории. 

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