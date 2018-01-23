Фильм «Нелюбовь» Звягинцева номинирован на «Оскар»
Фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинирован на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Об этом говорится в заявлении организаторов. Номинантов на премию Американской киноакадемии объявляют в Лос-Анджелесе во вторник, 23 января.
- Андрей Звягинцев
- Reuters
Об этом говорится в заявлении организаторов премии.
Congrats to our Foreign Language Film nominees! #Oscars#OscarNomspic.twitter.com/CtcVCNZXZe— The Academy (@TheAcademy) 23 января 2018 г.
В категории «Лучший фильм на иностранном языке» также представлены картины «Фантастическая женщина» (Чили), «Оскорбление» (Ливан), «Квадрат» (Швеция), «О душе и теле» (Венгрия).
Ранее стало известно, что кинолента Звягинцева попала в шорт-лист премии «Оскар» в данной категории.
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