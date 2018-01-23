Стали известны номинанты на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм»

Девять картин, в том числе «Форма воды» режиссёра Гильермо дель Торо и «Дюнкерк» Кристофера Нолана, вошли в число номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм».

Об этом говорится в заявлении организаторов премии.

В списке номинантов на премию в данной категории также оказались картины «Зови меня своим именем» Луки Гуаданьино, «Тёмные времена» Джо Райта, «Прочь» Джордана Пила, «Леди Бёрд» Греты Гервиг, «Призрачная нить» Пола Томаса Андерсона, «Секретное досье» Стивена Спилберга, а также «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» Мартина Макдоны.

Публикация от Variety Magazine (@variety) Янв 23, 2018 at 6:42 PST

Ранее стало известно, что кинолента Андрея Звягинцева «Нелюбовь» номинирована на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».