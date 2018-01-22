Питер Джексон работает над фильмом о Первой мировой войне

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Режиссёр трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» Питер Джексон работает над документальным фильмом о Первой мировой войне. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, в картине будут использованы эксклюзивные материалы из киноархива Имперского военного музея в Лондоне, а также аудиозаписи из архива британской телерадиокорпорации BBC.

Отмечается, что премьера фильма состоится в рамках Лондонского кинофестиваля BFI осенью 2018 года.

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