Питер Джексон работает над фильмом о Первой мировой войне

Режиссёр трилогий «Властелин колец» и «Хоббит» Питер Джексон работает над документальным фильмом о Первой мировой войне. Об этом сообщает Deadline.

По данным издания, в картине будут использованы эксклюзивные материалы из киноархива Имперского военного музея в Лондоне, а также аудиозаписи из архива британской телерадиокорпорации BBC.

Отмечается, что премьера фильма состоится в рамках Лондонского кинофестиваля BFI осенью 2018 года.

Ранее сообщалось, что скончалась продюсер «Голодных игр» и спин-оффа «Звёздных войн» Эллисон Шермур.