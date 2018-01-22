В Москве 22 января ожидается до -9 °С

В Москве в понедельник, 22 января, ожидается до -9 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Отмечается, что днём температура воздуха в столице составит -9...-7 °С. Синоптики прогнозируют облачность, местами возможен сильный снег. Скорость порывов ветра в некоторых районах города может достигать 11 м/с. Ранее стало известно, что Московский метрополитен переведён на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий. Издание «Утро.ру» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина сообщало о перспективах строительства столичного метро.