В Москве 22 января ожидается до -9 °С

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В Москве в понедельник, 22 января, ожидается до -9 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Отмечается, что днём температура воздуха в столице составит -9...-7 °С.

Синоптики прогнозируют облачность, местами возможен сильный снег. Скорость порывов ветра в некоторых районах города может достигать 11 м/с.

Ранее стало известно, что Московский метрополитен переведён на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий.

Издание «Утро.ру» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина сообщало о перспективах строительства столичного метро.

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