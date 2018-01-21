В Москве за сутки выпало почти 20% месячной нормы осадков
Почти пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за минувшие сутки, передаёт Интерфакс со ссылкой на Гидрометцентр России.
Сообщается, что прирост осадков на главной московской метеостанции (ВДНХ) за последние 24 часа составил 8 мм при месячной норме в 42 мм.
По прогнозам синоптиков, снегопад сохранится в столичном регионе в воскресенье, к утру понедельника в Москве может выпасть ещё до 4 мм осадков.
Ранее «Газета.Ru» передавала, что 21 января в Москве ожидается до -6 °С.
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