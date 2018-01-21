В Москве 21 января ожидается до -6 °С
В Москве в воскресенье, 21 января, ожидается до -6 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр.
Отмечается, что температура воздуха днём в столице составит -6...-4 °С.
По данным синоптиков, возможна облачность, местами сильный снегопад. Скорость порывов ветра может достигать 7 м/с.
Ранее сообщалось, что Московский метрополитен переведён на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий.
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