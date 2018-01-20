Ночь на 20 января стала самой холодной в Москве с начала зимы

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Ночь на 20 января стала самой холодной в Москве с начала зимы, сообщили в погодном центре «Фобос».

«Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы, температура воздуха опускалась до -10,7 °C», — цитирует работников службы РИА Новости.

Ранее m24 сообщало, что ночь на 18 января стала самой холодной в Москве с начала зимы.

Также в Гидрометцентре рассказали, сколько продлятся снегопады в Москве.

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