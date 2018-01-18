В Гидрометцентре рассказали, сколько продлятся снегопады в Москве

В Гидрометцентре заявили, что снегопады в Москве продлятся по меньшей мере до 26 января.

«В ближайшие несколько дней столичный регион будет находиться под влиянием восточной части обширного семейства активных циклонов, которые обеспечат по-настоящему зимний характер погоды, снежной и умеренно морозной, хотя температура продолжит превышать климатическую норму», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что до 20 января погода будет ветреной и местами с метелями.

Ранее m24.ru со ссылкой на ЦОДД сообщало, что в связи с ухудшением погодных условий «возрастает вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий».