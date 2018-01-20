Московское метро переведено на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды

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Московский метрополитен переведён на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий, об этом сообщает пресс-служба метро.

«Службы московского метро переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется в штатном режиме. Уборка предвестибюльных территорий и лестничных сходов проводится чаще обычного», — говорится в сообщении метрополитена в Telegram.

Ранее «Утро.ру» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина сообщало о перспективах строительства столичного метро.

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