Московское метро переведено на усиленный режим работы из-за ухудшения погоды
«Службы московского метро переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий. Движение по всем линиям осуществляется в штатном режиме. Уборка предвестибюльных территорий и лестничных сходов проводится чаще обычного», — говорится в сообщении метрополитена в Telegram.
Ранее «Утро.ру» со ссылкой на заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина сообщало о перспективах строительства столичного метро.