Москвичей предупредили о 18-градусных морозах на следующей неделе

На следующей неделе в Москве ожидаются морозы до -18 °С.

«Со вторника и практически до конца недели инициатива в атмосфере будет принадлежать области повышенного атмосферного давления, благодаря чему ожидается в основном солнечная и без существенных осадков погода с температурой, точь-в-точь соответствующей своей климатической норме. Ночами до -10…-15 °С, местами до -18 °С, днём всего -5…-10 °С», — говорится в сообщении центра погоды «Фобос».

Утром 21 января сообщалось, что в Москве за сутки выпало почти 20% месячной нормы осадков.

19 января URA.RU передавало, что в ближайшие дни в Тюмени ожидается аномальный мороз.