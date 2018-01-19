В Тюмени ожидается аномальный мороз

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В ближайшие дни в Тюмени ожидается аномальный мороз, сообщает URA.RU. По прогнозам, столбики термометров опустятся до -40 °С и, возможно, ниже.

Отмечается, что в воскресенье, 21 января, температура по области может достигать -31...-36 °С.

Как рассказали в администрации города со ссылкой на Тюменский гидрометцентр, с 22 по 24 января в ночное время возможно похолодание до -40...-43 °С.

В самой Тюмени днём 21 января ожидается мороз до -22 °С, ночью — до -26 °С.

В понедельник, 22 января, в городе прогнозируется ночная температура -30...-32 °С, дневная — -26...-28 °С.

Осадков не будет всю неделю, переменная облачность.

Ранее ФАН сообщало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.

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