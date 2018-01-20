В Москве 20 января ожидается до -6 °С

Короткая ссылка
В Москве в субботу, 20 января, ожидается до -6 °С.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр.

Отмечается, что температура воздуха днём составит -6 °С....-4 °С.

Скорость юго-восточного ветра составит 5-10 м/с.

Днём также ожидается снег.

19 января сообщалось, что в Москве менее чем за сутки выпала треть месячной нормы осадков.

Также ФАН передавало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Природа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru