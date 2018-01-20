В Москве 20 января ожидается до -6 °С
В Москве в субботу, 20 января, ожидается до -6 °С.
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр.
Отмечается, что температура воздуха днём составит -6 °С....-4 °С.
Скорость юго-восточного ветра составит 5-10 м/с.
Днём также ожидается снег.
19 января сообщалось, что в Москве менее чем за сутки выпала треть месячной нормы осадков.
Также ФАН передавало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.
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