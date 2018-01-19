В Москве менее чем за сутки выпала треть месячной нормы осадков

За день четверга и ночь на пятницу в Москве выпала треть месячной нормы осадков. Об этом сообщили в погодном центре «Фобос».

«Выпало 2 миллиметра осадков за ночь, а вчера за день выпало 12 миллиметров», — приводит сообщение РИА Новости. Отмечается, что в январе месячная норма осадков составляет 42 миллиметра. Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за непогоды. Кроме того, как предавало URA.RU, МЧС по ХМАО предупредило жителей региона о сильных морозах.