В Москве менее чем за сутки выпала треть месячной нормы осадков

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За день четверга и ночь на пятницу в Москве выпала треть месячной нормы осадков. Об этом сообщили в погодном центре «Фобос».

«Выпало 2 миллиметра осадков за ночь, а вчера за день выпало 12 миллиметров», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что в январе месячная норма осадков составляет 42 миллиметра.

Ранее МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за непогоды.

Кроме того, как предавало URA.RU, МЧС по ХМАО предупредило жителей региона о сильных морозах.

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