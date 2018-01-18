МЧС предупредило о сильных морозах в Югре

Главное управление МЧС по Ханты-Мансийскому автономному округу предупредило о сильных морозах, сообщает URA.RU. В пятницу, 19 января, в некоторых городах Югры температура воздуха составит -40 °С, что является рекордом для нынешней зимы.

Как напомнили в пресс-службе МЧС, населению нужно позаботиться о пожарной безопасности и не нарушать правила эксплуатации печей и электрооборудования.

Ведомство также призвало не пользоваться автотранспортом, особенно за пределами населённых пунктов, и по мере возможности реже выходить на улицу.

«Выходя на улицу, одевайтесь теплее и следите за тем, как одеваются ваши дети. Избегайте длительного пребывания на улице — особенно это касается пожилых, детей и домашних животных», — отметили в МЧС.

Ранее ФАН сообщало, что снегопад в Новосибирской области побил рекорд 1919 года.