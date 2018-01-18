МЧС объявило экстренное предупреждение в Москве из-за непогоды

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В Москве объявлено экстренное предупреждение в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ведомства.

«В связи с влиянием фронтальной зоны в Москве и Московской области в ближайшие 1—3 часа с сохранением ночью 19 января ожидается снег, местами сильный, метель», — говорится в сообщении.

Скорость юго-восточного ветра может достигать 12—17 м/с.

В ведомстве рекомендовали водителям соблюдать скорость и дистанцию на дорогах, не делать резких манёвров, обгонов и перестроений, не парковать автомобили под слабо укреплёнными конструкциями.

Ранее сообщалось, что в Москве 19 января объявлен «жёлтый» уровень опасности из-за усиления ветра.

Кроме того, как предавало URA.RU, МЧС по ХМАО предупредило жителей региона о сильных морозах. 

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