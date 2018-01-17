Главный синоптик Петербурга рассказал о погоде в феврале

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в феврале, сообщает New Inform.

По его словам, конец зимы в городе будет пасмурным, с большим количеством осадков. Сильных морозов ожидать не стоит, отметил он.

Средняя температура воздуха окажется выше нормы на один-два градуса. Днём прогнозируется -2...-7 °C, ночью — от -5 °С до -10 °С.

Как отметил Колесов, на протяжении последних 30 лет в Санкт-Петербурге постоянно тёплая погода. Средняя годовая температура воздуха в 2017 году составила +6,2 °С. Отрицательным данный показатель в последний раз был в 1987-м.

Синоптик также сказал, что февраль в Санкт-Петербурге может получиться снежным, поскольку количество осадков будет заметно превышать среднемесячное значение для города, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что МЧС предупредило об усилении ветра в Москве.