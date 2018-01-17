МЧС предупредило об усилении ветра в Москве

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В Москве со второй половины среды, 17 января, до конца четверга, 18 января, ожидается усиление ветра, метель и снег. Об этом сообщает МЧС России.

«В Москве со второй половины среды, 17 января, до конца дня 18 января ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 12—17 м/с, местами метель, снег, днём 18 января местами гололёд», — говорится в предупреждении.

МЧС рекомендует при значительном ухудшении видимости съезжать на обочину и обозначить свою машину аварийными габаритными огнями.

Также отмечается, что автомобиль лучше ставить в гараж или как можно дальше от слабо укреплённых конструкций.

Ранее НСН сообщала, что в Москве 17 января объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.

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