В Москве 17 января объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности

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Синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве в среду, 17 января, из-за усиления ветра.

Как передаёт НСН со ссылкой на Гидрометцентр, днём температура воздуха в российской столице составит -4...-6 °С. Порывы ветра будут достигать 12—17 м/с, местами пройдёт небольшой снег.

Такой же уровень опасности объявлен в Тверской, Смоленской, Калужской, Тульской и Рязанской областях.

Ранее m24.ru сообщало, что синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на Крещение.

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