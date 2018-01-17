Синоптики прогнозируют метели в ближайшие три дня в Москве и Московской области
В Москве и Московской области 18—20 января синоптики прогнозируют ветер с порывами до 12—17 м/с, усиливающийся снегопад и местами метели.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росгидромета.
18—20 января в регионе ожидается снегопад. 18 января, а также в ночь на 19 января и 20 января синоптики прогнозируют возможность метелей в некоторых районах Москвы и Московской области.
Ранее НСН сообщала, что в Москве 17 января объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности.
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