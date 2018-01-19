Москвичи видели в январе солнце чаще, чем за два предыдущих месяца

Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жители Москвы видели солнце в январе чаще, чем за ноябрь и декабрь, вместе взятые.

«Атмосферные процессы существенно изменились, и при повышении давления мы часто видим малооблачное небо и солнце. А это радует глаз, человеку явно не хватает солнечного света зимой. Сейчас продолжительность солнечного сияния за эти 18 дней больше, чем в ноябре и декабре, вместе взятых. Это очень приятное событие. Кроме того, земля покрыта снегом, и солнечные лучи отражаются, создают дополнительную освещённость», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова Вильфанда.

По словам метеоролога, горожане уже забыли, как выглядит солнце, после «хмурых и тусклых ноября и декабря».

Ранее Вильфанд рассказал, что в декабре 2017 года жители Москвы в общей сложности наблюдали солнце на протяжении всего семи минут.