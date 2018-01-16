В Гидрометцентре рассказали о продолжительности солнечного сияния в декабре 2017 года

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В декабре 2017 года жители Москвы в общей сложности наблюдали солнце всего семь минут. Об этом заявил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Расчёты были проведены в обсерватории Московского государственного университета. Оказалось, что за весь декабрь продолжительность солнечного сияния составила всего 0,1 часа, 6-7 минут. Фантастика просто», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Он отметил, что продолжительность солнечного сияния значительно превышает суммарные показатели ноября и декабря.

Ранее m24.ru сообщало, что синоптики рассказали о погоде в столичном регионе на Крещение.

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