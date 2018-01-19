В Великобритании расследуют смерть солистки The Cranberries

В Великобритании выясняют причины смерти солистки The Cranberries Долорес О’Риордан. Коронер ожидает результатов тестов, которые были проведены после вскрытия.

Как пишет Sky News, в коронерском суде Вестминстера было сказано, что О’Риордан нашли в номере лондонского отеля Hilton. Прибывшие на место сотрудники скорой помощи установили факт её смерти.

«Проведено вскрытие, суд ждёт результатов различных тестов, которые были заказаны», — заявил коронер Стивен Эрл.

О’Риордан скончалась в возрасте 46 лет. Представитель группы назвал её уход из жизни внезапным, но не прокомментировал обстоятельств смерти. В Скотленд-Ярде заявляли, что её смерть не вызывает подозрений.