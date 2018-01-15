Сын Шаинского уточнил дату прощания с композитором

Тело композитора Владимира Шаинского доставят из США в Москву в пятницу, 19 января, а гражданская панихида и похороны состоятся в понедельник, 22 января. Об этом сообщил сын композитора Вячеслав Шаинский.

«19 января самолёт прибудет из США. С Министерством культуры мы договорились, что церемония прощания пройдёт 22 января в Доме композиторов в Брюсовом переулке», — приводит его слова газета «Известия».

Как отмечается, место похорон уточняется.

Ранее сообщалось, что гражданская панихида может состояться во вторник, 16 января.

26 декабря стало известно, что композитор Владимир Шаинский скончался в возрасте 92 лет. Его сын подтвердил НСН смерть отца.