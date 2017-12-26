Умер Владимир Шаинский

На 93-м году жизни скончался народный артист РСФСР композитор Владимир Шаинский. Об этом сообщает телеканал «Культура» со ссылкой на близких композитора. Сын Шаинского подтвердил смерть отца, отметив, что тот недавно перенёс операцию.

«Да, к сожалению, это так. Во-первых, возраст - 92 года. Во-вторых, свои коррективы внесла операция, которая была. Она немножко подпортила здоровье», —приводит НСН слова Вячеслава Шаинского.

Шаинский был известен как автор многих известных песен для детей и автор мелодий для художественных и мультипликационных фильмов.

Среди них картина «Анискин и Фантомас» (1973); мультфильмы «Что такое хорошо и что такое плохо» (1969), «Весёлая карусель» (1969—2000), «Бобры идут по следу» (1970), «Снежные люди» (1970), «Чебурашка и крокодил Гена» (1971—1983), «Приключения Незнайки и его друзей» (1972), «Песня о дружбе» (1973), «Крошка Енот» (1974), «Незнайка в Солнечном городе» (1977), «38 попугаев» (1977—1985), «Трям! Здравствуйте!» (1980), «Мама для мамонтёнка» (1981).

Последние годы Шаинский постоянно проживал в США.