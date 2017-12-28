Шаинского могут похоронить в России

Заместитель главы Минкультуры Александр Журавский заявил, что композитора Владимира Шаинского, который умер в США в возрасте 92 лет, могут похоронить в России после 12 января.

Он отметил, что министерство поддерживает контакт с вдовой композитора Светланой Шаинской.

«Безусловно, учитывая его заслуги и неоценимый вклад в отечественную культуру, мы бы очень хотели, чтобы знаменитый композитор был похоронен на родине. И уже достигнута предварительная договорённость, что он будет похоронен в России после 12 января», — приводит слова Журавского РИА Новости.

Он отметил, что в настоящее время этот вопрос прорабатывается, детали станут известны позднее.

Ранее Светлана Шаинская сообщила, что он будет похоронен в Сан-Диего (США, штат Калифорния), если со стороны России не поступит других предложений.

26 декабря стало известно, что композитор Владимир Шаинский умер в возрасте 92 лет. Его сын, Вячеслав Шаинский, подтвердил НСН смерть отца.