Жена Шаинского рассказала о планах похоронить композитора в Сан-Диего

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Светлана Шаинская, супруга композитора Владимира Шаинского, сообщила, что он будет похоронен в Сан-Диего (США, штат Калифорния), если со стороны России не поступит других предложений.

«В настоящее время мы решаем этот вопрос, хотя сейчас в США Рождество, праздники и выходные, и это довольно трудно. Но пока мы планируем захоронить здесь, хотя если будут какие-то предложения из России, то я открыта», — приводит ТАСС слова Шаинской.

Она отметила, что композитор никакого завещания о месте захоронения не оставил и «не очень любил об этом говорить».

26 декабря стало известно, что композитор Владимир Шаинский умер в возрасте 92 лет. Его сын, Вячеслав Шаинский, подтвердил НСН смерть отца.

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