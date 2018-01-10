Прощание с Шаинским пройдёт в Доме литераторов в Москве
Предварительная дата проведения гражданской панихиды по композитору Владимиру Шаинскому назначена на 16 января, она пройдёт в Центральном доме литераторов в Москве. Об этом заявил его сын Вячеслав.
«Предварительная договорённость (о дате прощания. — RT) — 16-е число, Дом литераторов», — цитирует его ТАСС.
Отмечается, что точная дата зависит от сроков оформления необходимых документов в США.
Ранее сообщалось, что Шаинского похоронят на Троекуровском кладбище.
26 декабря стало известно, что композитор Владимир Шаинский умер в возрасте 92 лет. Его сын, Вячеслав Шаинский, подтвердил НСН смерть отца.
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