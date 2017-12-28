Шаинского похоронят на Троекуровском кладбище

Композитора Владимира Шаинского намерены похоронить на Троекуровском кладбище в Москве.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя департамента торговли и услуг Москвы Алексея Немерюка.

«Да, на Троекуровском кладбище. Его кремируют и привезут на Троекуровское», — сказал он.

26 декабря стало известно, что композитор Владимир Шаинский умер в возрасте 92 лет. Его сын, Вячеслав Шаинский, подтвердил НСН смерть отца.