Россияне рассказали о полученных на Новый год подарках

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Жители России рассказали о полученных на Новый год подарках, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.

Чаще всего россиянам дарили парфюмерию, косметику, бижутерию, конфеты и спиртные напитки, сувениры.

В этом году участникам исследования практически не дарили билеты в театры и на концерты, а также турпутёвки.

Опрос также показал, что 73% россиян довольны тем, как провели новогодние и рождественские каникулы.

Ранее сообщалось, что почти половина опрошенных россиян провели новогодние праздники в гостях.

Также НСН сообщала, что в новогодние праздники в музеях и выставочных залах Москвы побывали более 1 млн человек.

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