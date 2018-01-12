Россияне рассказали о полученных на Новый год подарках
Жители России рассказали о полученных на Новый год подарках, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос ВЦИОМ.
Чаще всего россиянам дарили парфюмерию, косметику, бижутерию, конфеты и спиртные напитки, сувениры.
В этом году участникам исследования практически не дарили билеты в театры и на концерты, а также турпутёвки.
Опрос также показал, что 73% россиян довольны тем, как провели новогодние и рождественские каникулы.
Ранее сообщалось, что почти половина опрошенных россиян провели новогодние праздники в гостях.
Также НСН сообщала, что в новогодние праздники в музеях и выставочных залах Москвы побывали более 1 млн человек.
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