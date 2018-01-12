Опрос показал, как россияне провели новогодние праздники

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), почти половина опрошенных россиян провели новогодние праздники в гостях.

Так, согласно результатам опроса, 42% участников заявили, что провели выходные в гостях, 30% — на природе, 20% респондентов сообщили, что провели новогодние праздники, катаясь на коньках и лыжах.

Также отмечается, что сумма средних расходов россиян на празднование Нового года превысила 14 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что за период с 1 по 8 января жители России потратили 920 млрд рублей, из них 23 млрд — в сети.