За новогодние каникулы россияне потратили почти триллион рублей

За период с 1 по 8 января жители России потратили 920 млрд рублей, из них 23 млрд — в сети. Об этом RT сообщили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Самыми популярными товарами в традиционной рознице стали бытовая техника и электроника, ювелирные украшения и верхняя одежда. В интернете чаще приобретали продукты питания и готовую еду, смартфоны, умные часы, наушники, а также товары для дома и мебель.

Отмечается, что общая сумма новогодних трат россиян на 7% превышает показатели аналогичного периода 2017 года (860 млрд рублей). При этом на 22% выросла совокупная сумма расходов в интернете.

Примечательно, что в период 1—8 января доля онлайн-ритейла по отношению к традиционной рознице снизилась с 3,5% до 2,5%.

По данным организации, в новогоднюю ночь сделали покупки онлайн порядка 7 млн человек.

Президент АКИТ Алексей Фёдоров отметил, что потребители чаще выбирали товары в интернете, а затем совершали покупки, прогуливаясь в торговых центрах.

«Мы заметили, что спрос на онлайн-покупки в период новогодних каникул в нашей стране оказался выше, чем в прошлом году. Такая ситуация сложилась в первую очередь благодаря неблагоприятным погодным условиям в Москве и Санкт-Петербурге — основных центрах онлайн-коммерции. Интересной тенденцией, наблюдаемой нами, стала высокая доля заказов ювелирных украшений и шуб в начале января. Кроме того, интересно, что и процент отменённых заказов в этот период доходил до 30—35%, тогда как в обычное время он не превышает 10%», — пояснил Фёдоров.

Ранее стало известно, что жители России начали больше тратить за счёт подработок и кредитов.