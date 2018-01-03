СМИ: Россияне начали больше тратить за счёт подработок и кредитов

Жители России начали больше тратить за счёт подработок и кредитов, сообщает «Известия» со ссылкой на данные мониторинга НИУ «Высшая школа экономики».

Исследование основано на материалах Росстата и трёх всероссийских опросах, проведённых в мае, июле и сентябре 2017 года.

Как выяснилось, самыми распространёнными стратегиями потребительского поведения, как и в 2016 году, стали переход на более дешёвые продукты питания и отказ от потребления дорогостоящих товаров и услуг. Но в 2017 году к экономии россияне прибегали существенно реже.

В первом, втором и третьем кварталах 2016 года от серьёзных покупок отказались соответственно 30%, 39% и 38% респондентов, а в 2017 году наметился тренд к снижению доли таких граждан — 32%, 30% и 36%.

Ведущий научный сотрудник института социальной политики НИУ ВШЭ Светлана Бирюкова отметила, что экономить уже не на чем, а покупки откладывать больше невозможно, население ищет подработки, занимает деньги, берёт кредиты в банках.

Максимальная доля семей, члены которых стали искать подработку в течение трёх месяцев до проведения опроса, в 2016 году была отмечена в сентябре (18%), а в том же месяце 2017 года этот показатель составил 25%.

Доля семей, расширивших подсобное хозяйство, в сентябре 2016 года достигала 17%, в 2017 году — 23%. Приобретать товары в кредит начали не 12%, а 17% россиян.

По словам завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Аллы Дворецкой, изменение финансового поведения объясняется замедлением инфляции и ожиданием стабилизации экономики в целом.

Ранее сообщалось, что сенатор Валерий Рязанский прокомментировал в беседе с НСН повышение минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума.