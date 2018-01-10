Прощание с Державиным состоится 15 января

Прощание с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным состоится в театре Сатиры в понедельник, 15 декабря.

Об этом сообщается на сайте театра.

Как отмечается, прощание начнётся в 11:00, а в 12:00 — гражданская панихида.

Ранее супруга актёра Роксана Бабаян рассказала о причине его смерти.

Державин скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

Позже стало известно, что Державина похоронят на Новодевичьем кладбище.