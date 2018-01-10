Прощание с Державиным состоится 15 января
Прощание с народным артистом РСФСР Михаилом Державиным состоится в театре Сатиры в понедельник, 15 декабря.
Об этом сообщается на сайте театра.
Как отмечается, прощание начнётся в 11:00, а в 12:00 — гражданская панихида.
Ранее супруга актёра Роксана Бабаян рассказала о причине его смерти.
Державин скончался на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
Позже стало известно, что Державина похоронят на Новодевичьем кладбище.
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