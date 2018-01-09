На фестивале «Путешествие в Рождество» выступят кукольные театры из Европы

На фестиваль «Путешествие в Рождество» в Москву приехали кукольные театры из двух европейских стран — Чехии и Венгрии, передаёт m24.ru.

Увидеть их выступления можно на Тверской площади с 9 по 12 января.

Как рассказали в пресс-службе оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны», речь идёт о чешском театре «Тоймашин» и венгерском театре марионеток Бенце Шаркади.

Посетители также смогут научиться мастерить кукол для домашних спектаклей и пройти тест «Принцесса на горошине».

Кроме того, с 9 по 11 января на сцене Тверской площади будут показывать спектакли по сказкам Ганса Христиана Андерсена.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что гости фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве съели 9 тыс. шанежек и 7 тыс. ватрушек за три дня.