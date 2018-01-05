Гости фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве съели несколько тысяч шанежек и ватрушек

Гости фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве съели девять тысяч шанежек и семь тысяч ватрушек за три дня, сообщает ФБА «Экономика сегодня».

Об этом заявили в пресс-службе оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

Специально к празднику 10 столичных ресторанов подготовили меню под названием «Сказочно и вкусно». В частности, посетителям предложили уху из трёх видов рыб, пельмени по традиционному рецепту, плов, «золотые» орешки со сгущёнкой.

Ранее m24 сообщало, что за три дня площадки фестиваля «Путешествие в Рождество» на Тверской улице в Москве посетили около 2,7 млн человек.