В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8

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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в акватории моря Сулавеси у восточного побережья острова Каракелонг.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмологи оценивают его как «разрушительное».

Ранее сообщалось, что у побережья острова Гуам в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5.

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