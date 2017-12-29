В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,8. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.

Отмечается, что землетрясение было зафиксировано в акватории моря Сулавеси у восточного побережья острова Каракелонг.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмологи оценивают его как «разрушительное».

Ранее сообщалось, что у побережья острова Гуам в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5.