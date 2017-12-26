У Соломоновых островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,3

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Землетрясение магнитудой 5,3 произошло у Соломоновых островов.

Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 17:56 по времени UTC (20:56 мск) в 179 километрах к северо-востоку от города Ауки.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее стало известно, что землетрясение магнитудой 6,5 произошло в Папуа — Новой Гвинее.

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