Вблизи острова Гуам зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

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У побережья острова Гуам в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 23:58 по времени UTC (02:58 мск) в 140 км к юго-западу от деревни Меризо. 

Информации о жертвах и разрушениях пока нет. 

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Ирана.

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин прокомментировал НСН ситуацию в Иране.

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