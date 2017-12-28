Вблизи острова Гуам зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5

У побережья острова Гуам в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки были зафиксированы в 23:58 по времени UTC (02:58 мск) в 140 км к юго-западу от деревни Меризо.

Информации о жертвах и разрушениях пока нет.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Ирана.

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин прокомментировал НСН ситуацию в Иране.