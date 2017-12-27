Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

По данным службы, подземные толчки были зафиксированы на глубине 12 км в 18:01 UTC (21:01 мск).

Ранее сообщалось, что в результате землетрясения магнитудой 4,2 на севере Ирана погиб один человек, 75 пострадали.

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин прокомментировал НСН ситуацию в Иране.