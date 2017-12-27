Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Ирана
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло на востоке Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.
По данным службы, подземные толчки были зафиксированы на глубине 12 км в 18:01 UTC (21:01 мск).
Ранее сообщалось, что в результате землетрясения магнитудой 4,2 на севере Ирана погиб один человек, 75 пострадали.
Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин прокомментировал НСН ситуацию в Иране.
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