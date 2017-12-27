При землетрясении в Иране пострадали 75 человек

В результате землетрясения на севере Ирана погиб один человек, 75 пострадали.

Об этом сообщает IRNA со ссылкой на данные службы медицинской помощи.

Update: Alborz quake injury toll reaches 75, 1 killed#Iranpic.twitter.com/MrU032AaBS — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) 27 декабря 2017 г.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 4,2 произошло в среду, 27 декабря, на севере Ирана.

12 ноября на ирано-иракской границе произошло землетрясение магнитудой 7,2, в результате которого погибли 445 человек.

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин прокомментировал НСН ситуацию в Иране.