При землетрясении в Иране пострадали 75 человек

Короткая ссылка
В результате землетрясения на севере Ирана погиб один человек, 75 пострадали.

Об этом сообщает IRNA со ссылкой на данные службы медицинской помощи.

Отмечается, что землетрясение магнитудой 4,2 произошло в среду, 27 декабря, на севере Ирана.

12 ноября на ирано-иракской границе произошло землетрясение магнитудой 7,2, в результате которого погибли 445 человек.

Главный научный сотрудник Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики Пётр Шебалин прокомментировал НСН ситуацию в Иране.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119