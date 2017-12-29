В Москве 29 декабря ожидается до +4 °C

Короткая ссылка
В Москве в пятницу, 29 декабря, ожидается до +4 °C. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр.

Отмечается, что температура воздуха днём 29 декабря в столице составит +2…+4 °С.

Скорость порывов ветра, как сообщается, местами может достигать 10 м/с. Возможны небольшие осадки, облачность.

Ранее стало известно, что плюсовая температура сохранится в Москве до новогодней ночи, но в полночь 31 декабря может пойти снег. 

1 января температура с большой долей вероятности опустится ниже нуля.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Природа
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2017 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119