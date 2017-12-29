В Москве 29 декабря ожидается до +4 °C
В Москве в пятницу, 29 декабря, ожидается до +4 °C. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр.
Отмечается, что температура воздуха днём 29 декабря в столице составит +2…+4 °С.
Скорость порывов ветра, как сообщается, местами может достигать 10 м/с. Возможны небольшие осадки, облачность.
Ранее стало известно, что плюсовая температура сохранится в Москве до новогодней ночи, но в полночь 31 декабря может пойти снег.
1 января температура с большой долей вероятности опустится ниже нуля.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.