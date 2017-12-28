В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за тумана и гололедицы

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В Москве из-за тумана и гололедицы объявлено экстренное предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением на утро 29 декабря по Московской области и городу Москве местами ожидается гололёд, в отдельных районах — туман», — сообщает МЧС Москвы на своей странице в Twitter.

В связи с плохими погодными условиями в столице возможны ухудшение видимости и затруднение движения транспорта.

Спасатели рекомендуют проявлять внимательность за рулём и соблюдать скоростной режим. 

Ранее телеканал «360» передавал, что синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве 28 декабря из-за сильного тумана.

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