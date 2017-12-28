В Москве объявлено экстренное предупреждение из-за тумана и гололедицы
«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением на утро 29 декабря по Московской области и городу Москве местами ожидается гололёд, в отдельных районах — туман», — сообщает МЧС Москвы на своей странице в Twitter.
По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайший час с сохранением на утро 29 декабря по Московской области и городу Москве местами ожидается гололед, в отдельных районах туман.https://t.co/xHjInQ1eCB— МЧС МОСКВЫ (@emercom_press) 28 декабря 2017 г.
В связи с плохими погодными условиями в столице возможны ухудшение видимости и затруднение движения транспорта.
Спасатели рекомендуют проявлять внимательность за рулём и соблюдать скоростной режим.
Ранее телеканал «360» передавал, что синоптики объявили «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве 28 декабря из-за сильного тумана.